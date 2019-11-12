В МЧС прокомментировали прибытие пожарных к ТЦ «Суворовский» в Пензе

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12 ноября 2019, 11:03Происшествия
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» прокомментировали информацию о прибытии пожарных к зданию ТЦ «Суворовский», где располагается «Макдональдс».
Читатель информационного агентства рассказал, что сотрудники заведения не смогли обслужить его, сославшись на пожар в здании.
«В «Суворовском» произошло короткое замыкание без последующего горения, пострадавших нет», - сообщила начальник группы информационного обеспечения Анна Шупилова.
Подробностей случившегося пока нет.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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