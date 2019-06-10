10 июня 2019, 16:38Происшествия

В МЧС прокомментировали пожар у пензенского зоопарка

В ГУ МЧС России по региону сообщили подробности пожара, который произошел утром 10 июня в районе зоопарка в Пензе.

Как рассказала телеканалу «Экспресс» начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова, загорелись две бани на разных участках.

«Пострадавших нет, на дома огонь не перекинулся», - отметила она.

В тушении пожара участвовали 12 человек, они ликвидировали возгорание с помощью четырех спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 152

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ