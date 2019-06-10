В МЧС прокомментировали пожар у пензенского зоопарка

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10 июня 2019, 16:38Происшествия
В ГУ МЧС России по региону сообщили подробности пожара, который произошел утром 10 июня в районе зоопарка в Пензе.
Как рассказала телеканалу «Экспресс» начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова, загорелись две бани на разных участках.
«Пострадавших нет, на дома огонь не перекинулся», - отметила она.
В тушении пожара участвовали 12 человек, они ликвидировали возгорание с помощью четырех спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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