В МЧС прокомментировали пожар у пензенского зоопарка

В ГУ МЧС России по региону сообщили подробности пожара, который произошел утром 10 июня в районе зоопарка в Пензе.

Как рассказала телеканалу «Экспресс» начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова, загорелись две бани на разных участках.

«Пострадавших нет, на дома огонь не перекинулся», - отметила она.

В тушении пожара участвовали 12 человек, они ликвидировали возгорание с помощью четырех спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».