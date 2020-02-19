В МЧС прокомментировали пожар на ул. Гладкова

19 февраля 2020, 17:59Происшествия
В Пензе на улице Гладкова 19 февраля вспыхнуло полуразрушенное здание. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.
По данным ведомства, пожар произошел в 15:54 в доме №12. Здание – расселенное.
«Существовала угроза распространения огня на офисные помещения», - добавили в пресс-службе.
Тушили полыхающую постройку несколько пожарных подразделений и пожарно-спасательных частей. Выгорело все на площади в 100 квадратных метров.
По факту возгорания проводится проверка.
Напомним, ранее очевидец присылал в редакцию информагентства видео с места происшествия.
Пензенцев просят быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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