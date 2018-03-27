В МЧС прокомментировали опасения по поводу электронных замков в школах

На волне разбирательств по поводу пожарной безопасности жительница Пензы задалась вопросом: а не будут ли препятствовать выходу из зданий, в частности - школ, двери с электронным замками.

«Глядя на сводки из Кемерово, страшно, что в нашей школе может случиться то же самое. На входных дверях установили электронный замок, который и снаружи, и изнутри открывается карточкой. То есть при пожаре или другом ЧП дети просто не смогут выйти из школы. Почему не сделать изнутри кнопку, чтобы выйти мог любой? Я понимаю, что чужих не надо впускать в школу. Но кого нельзя выпускать?! Зачем эти глухие запоры? Такие замки - как минимум в школе №28 и лицее №2 города Пензы», - написала в Facebook журналист Наталья Елисеева.

На этот вопрос в ходе брифинга 27 марта ответил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов. По его словам, в МЧС вопрос установки таких дверей контролировали с самого начала.

«Прежде чем их устанавливать, к нам обращались за консультациями. Действующая система этих электронных замков работает таким образом, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации идет автоматическое отключение электроэнергии, дверь ничто не удерживает и она свободно открывается», - сказал он.

Что касается турникетов, установленных на входах в учреждения, они, по рекомендации МЧС, должны также автоматически отключаться в случае ЧС, складываться и не препятствовать эвакуации.

Образовательные учреждения, как и другие объекты с массовым пребыванием людей, проверят в Пензенской области в ближайшее время. Всего таких объектов, включая торговые центры, - более 2800.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».