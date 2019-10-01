В массовом столкновении авто в Нижнем Ломове пострадал пешеход

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01 октября 2019, 14:06Происшествия
В городе Нижний Ломов Пензенской области произошло массовое ДТП с пострадавшими.
Авария возле дома №89 на улице Сергеева случилась утром 30 сентября. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности происшествия.
«ВАЗ-21124 под управлением 27-летней женщины столкнулся с ВАЗ-212140, за рулем которого находился 67-летний мужчина. После этого последний автомобиль врезался в Toyota Corolla с 66-летним водителем. Затем иномарка сбила проходящую мимо 52-летнюю женщину», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, ВАЗ-212140 столкнулся и с ВАЗ-21074, которым управлял 39-летний мужчина.
В результате аварии травмы получила пешеход, женщину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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