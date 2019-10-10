10 октября 2019, 15:34Происшествия

В Малосердобинском районе утонула пенсионерка

В Малосердобинском районе Пензенской области в водоеме обнаружили пропавшую пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 81-летняя жительница села Колемас ушла из дома 6 октября и не вернулась. На следующий день родственники обратились в полицию. Правоохранители искали пропавшую пенсионерку вместе с местными жителями.

Тело женщины нашли в водоеме, который находится в 100 метрах от ее дома примерно в четыре часа вечера 9 октября.

«При первоначальном осмотре на теле пенсионерки каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели сельчанки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1397960/

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