В Малосердобинском районе утонула пенсионерка

В Малосердобинском районе Пензенской области в водоеме обнаружили пропавшую пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 81-летняя жительница села Колемас ушла из дома 6 октября и не вернулась. На следующий день родственники обратились в полицию. Правоохранители искали пропавшую пенсионерку вместе с местными жителями.

Тело женщины нашли в водоеме, который находится в 100 метрах от ее дома примерно в четыре часа вечера 9 октября.

«При первоначальном осмотре на теле пенсионерки каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства гибели сельчанки, пишет ИА «Пенза-Пресс».