В Малосердобинском районе столкнулись «Лада» и «Рено»

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10 ноября 2017, 09:31Происшествия
На трассе в Малосердобинском районе Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 9 ноября в 22.25 на 487 км федеральной дороги Р-158 столкнулись два автомобиля – «Лада Приора» и «Рено Сандеро». Судя по фото, предоставленному ведомством, иномарку сильно помяло. Также в результате аварии пострадал один человек.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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