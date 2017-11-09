10 ноября 2017, 09:31Происшествия В Малосердобинском районе столкнулись «Лада» и «Рено» На трассе в Малосердобинском районе Пензенской области случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 9 ноября в 22.25 на 487 км федеральной дороги Р-158 столкнулись два автомобиля – «Лада Приора» и «Рено Сандеро». Судя по фото, предоставленному ведомством, иномарку сильно помяло. Также в результате аварии пострадал один человек.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6085431/

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