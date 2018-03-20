20 марта 2018, 16:07Происшествия

В Малосердобинском районе столкнулись «ГАЗель» и иномарка

В Малосердобинском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 20 марта в 7.19. На дороге «Нижний Новгород - Саратов» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и «ГАЗель». В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6636155/

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