В Малосердобинском районе столкнулись «ГАЗель» и иномарка

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 20 марта в 7.19. На дороге «Нижний Новгород - Саратов» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и «ГАЗель». В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».