В Малосердобинском районе столкнулись «ГАЗель» и иномарка

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20 марта 2018, 16:07Происшествия
В Малосердобинском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 20 марта в 7.19. На дороге «Нижний Новгород - Саратов» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и «ГАЗель». В результате ДТП есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.
Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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