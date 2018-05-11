11 мая 2018, 17:39Происшествия

В Малосердобинском районе опрокинулась «ГАЗель», есть пострадавший

В Малосердобинском районе Пензенской области утром 11 мая произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.30 в селе Малая Сердоба. На улице Карла Маркса автомобиль «ГАЗ» слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 90
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ