В Малосердобинском районе опрокинулась «ГАЗель», есть пострадавший

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11 мая 2018, 17:39Происшествия
В Малосердобинском районе Пензенской области утром 11 мая произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.30 в селе Малая Сердоба. На улице Карла Маркса автомобиль «ГАЗ» слетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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