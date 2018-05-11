В Малосердобинском районе опрокинулась «ГАЗель», есть пострадавший

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла в 6.30 в селе Малая Сердоба. На улице Карла Маркса автомобиль «ГАЗ» слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».