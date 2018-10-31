31 октября 2018, 13:36Происшествия

В Малосердобинском районе на трассе сгорело производственное здание

В Малосердобинском районе Пензенской области ночью 31 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в 1.30 на 484 километре трассы Р-158 «Пенза-Саратов» на повороте в село Новое Демкино вспыхнуло производственное здание. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри пеноблочного строения. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что помещение не эксплуатировалось.

Тушили пожар восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7639553/

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