В Малосердобинском районе на трассе сгорело производственное здание

По предварительным данным, в 1.30 на 484 километре трассы Р-158 «Пенза-Саратов» на повороте в село Новое Демкино вспыхнуло производственное здание. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри пеноблочного строения. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что помещение не эксплуатировалось.

Тушили пожар восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».