В Малосердобинском районе на трассе сгорело производственное здание

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31 октября 2018, 13:36Происшествия
В Малосердобинском районе Пензенской области ночью 31 октября произошел пожар.
По предварительным данным, в 1.30 на 484 километре трассы Р-158 «Пенза-Саратов» на повороте в село Новое Демкино вспыхнуло производственное здание. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри пеноблочного строения. В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что помещение не эксплуатировалось.
Тушили пожар восемь человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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