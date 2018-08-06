В Малосердобинском районе на трассе сгорела фура

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06 августа 2018, 15:37Происшествия
В Малосердобинском районе Пензенской области ночью 6 августа произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 3.10 в селе Чунаки. На 502 километре трассы «Пенза-Саратов» загорелся «МАЗ». Огонь полностью уничтожил прицеп большегруза. О наличии пострадавших неизвестно.
Тушили полыхающий автомобиль пять сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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