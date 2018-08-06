06 августа 2018, 15:37Происшествия

В Малосердобинском районе на трассе сгорела фура

В Малосердобинском районе Пензенской области ночью 6 августа произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 3.10 в селе Чунаки. На 502 километре трассы «Пенза-Саратов» загорелся «МАЗ». Огонь полностью уничтожил прицеп большегруза. О наличии пострадавших неизвестно.

Тушили полыхающий автомобиль пять сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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