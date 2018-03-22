В Малосердобинском районе мужчина убил пенсионерку

В Пензенской области страсть к спиртному в очередной раз привела к трагедии. В Малосердобинском районе житель одного из сел обвиняется в убийстве. Как установило следствие, его жертвой оказалась пожилая женщина.

В очередной раз в Пензенской области страсть к спиртному привела к трагедии. В Малосердобинском районе житель одного из сел обвиняется в убийстве. Как установило следствие, его жертвой оказалась пожилая женщина.

Ударив, связал по рукам и ногам и стал искать вино. На беду потерпевшей, она была известна в селе тем, что торговала спиртным собственного приготовления.

«По данным следствия, в ночь с 5 на 6 марта он пришел к потерпевшей и попросил продать ему алкоголь, получив отказ, нанес удар кулаком по голове. Затем связал, чем попалось под руку, для этого использовал и простынь, и брюки, и телевизионный кабель, обмотал голову платком и приступил к поискам спиртного», - прокомментировала старший помощник руководителя СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Первым почуял неладное социальный работник, который помогал женщине в ее житейских делах. Он увидел на входной двери замок и удивился тому, что подопечная сама не в состоянии выбраться из дома. Телефон был выключен. Позже, уже вместе с представителями местной администрации, дом открыли и обнаружили у печки тело хозяйки. В комнате царил беспорядок.

Только потом полицейские узнают у задержанного, что там произошло. И он спокойно расскажет о том, как его поиск увенчался успехом, под кроватью оказалось десять бутылок самогона. Там же мужчина приступил к распитию, и список преступных деяний стал расти. Опьянев, незваный гость изнасиловал женщину, затем стал искать деньги. Нашел 300 рублей. Их, мобильный и алкоголь решил взять себе. Но перед уходом не пожалел жертву, забив молотком. Сначала, будучи задержанными органами, он отрицал свою вину.

«Позже нашлись те, кто рассказал, что подозреваемый был с ними в ту ночь и пил, а перед утром он оставил им несколько бутылок того самого алкоголя, такие же потом нашли у него дома», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Ранее житель села уже сидел за кражу. Теперь его будут судить за убийство. И, возможно, не за одно. Полицейские прорабатывают оперативную информацию о его причастности к похожему преступлению: в конце февраля в закрытом снаружи доме был найден убитым 78-летний житель села Старое Славкино. В его кармане было 160 тысяч рублей, преступник не нашел их по чистой случайности.