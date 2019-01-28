В Малой Сердобе загорелся деревянный дом

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29 января 2019, 09:31Происшествия
В Малосердобинском районе Пензенской области рано утром 29 января произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 4.16 в селе Малая Сердоба на улице Карла Маркса вспыхнул деревянный дом. Пламя полностью уничтожило одну комнату и кровлю жилища. Наличие пострадавших в ведомстве не уточнили.
Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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