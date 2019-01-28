В Малой Сердобе загорелся деревянный дом

В Малосердобинском районе Пензенской области рано утром 29 января произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 4.16 в селе Малая Сердоба на улице Карла Маркса вспыхнул деревянный дом. Пламя полностью уничтожило одну комнату и кровлю жилища. Наличие пострадавших в ведомстве не уточнили.

Тушили пожар пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».