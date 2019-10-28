В Малой Сердобе капитально отремонтировали Дом культуры

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28 октября 2019, 13:47Общество
В селе Малая Сердоба Пензенской области после капитального ремонта открыли Дом культуры.
Здание обновили в рамках программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы». Рабочие заменили кровлю, оконные блоки, систему освещения, провели внутреннюю отделку полов, стен и потолков. Также в Доме культуры отремонтировали кирпичную кладку стен, утеплили и отштукатурили фасад и провели монтаж входной группы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что на это было выделено 7 миллионов 682 тысяч 900 рублей.
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