В Малой Сердобе капитально отремонтировали Дом культуры

Здание обновили в рамках программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы». Рабочие заменили кровлю, оконные блоки, систему освещения, провели внутреннюю отделку полов, стен и потолков. Также в Доме культуры отремонтировали кирпичную кладку стен, утеплили и отштукатурили фасад и провели монтаж входной группы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что на это было выделено 7 миллионов 682 тысяч 900 рублей.