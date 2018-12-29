В Максимовке внучка спасла из пожара бабушку и деда

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29 декабря 2018, 15:04Происшествия
Ночью 29 декабря в Каменском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 70-летнего мужчины. По факту смерти пенсионера проводят проверку.
Установлено, что около двух часов ночи в доме по улице Максимовской в селе Максимовка произошел пожар. Возгорание обнаружила девочка, которая гостила в соседней квартире у бабушки с дедушкой. Она проснулась и разбудила родственников. Они разбили окно и выбрались из помещения, затем позвонили пожарным, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Когда огонь потушили, спасатели обнаружили в доме тело со следами ожогов хозяина. В квартире он жил один. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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