В Максимовке внучка спасла из пожара бабушку и деда

Ночью 29 декабря в Каменском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 70-летнего мужчины. По факту смерти пенсионера проводят проверку.

Установлено, что около двух часов ночи в доме по улице Максимовской в селе Максимовка произошел пожар. Возгорание обнаружила девочка, которая гостила в соседней квартире у бабушки с дедушкой. Она проснулась и разбудила родственников. Они разбили окно и выбрались из помещения, затем позвонили пожарным, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Когда огонь потушили, спасатели обнаружили в доме тело со следами ожогов хозяина. В квартире он жил один. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».