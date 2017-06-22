22 июня 2017, 19:14Криминал В магазине Пензы обчистили кассу Зашел купить лимонад, а в итоге похитил деньги. Житель Пензенской области подозревается в совершении кражи в одном из магазинов, расположенном в Октябрьском районе.

Мужчина воспользовался отсутствием продавца на рабочем месте и забрал из лотка кассы 3600 рублей. Работница магазина, обнаружив пропажу, поспешила обратиться в полицию.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Пензенской области 1977 года рождения. Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды», - сообщил начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе Ирина Кудимова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал

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