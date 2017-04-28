28 апреля 2017, 17:37Общество В мае пензенцы получат новые платежки за воду и свет Около 20 тысяч пензенцев получат в мае единый платежный документ на оплату коммунальных ресурсов ООО «ТНС Энерго Пенза» ООО «Горводоканал».

Объединенные платежки за апрель получат 18,5 тысяч жителей Пензы: 3,5 тысячи человек в Ленинском районе города, по 5,5 тысяч – в Первомайском и Железнодорожном районах, 5 тысяч – в Октябрьском районе, сообщил первый заместитель генерального директора ООО «ТНС Энерго Пенза» Вениамин Африканов на совещании по вопросу выставления единого платежного документа 28 апреля.

«На первом этапе были выбраны потребители, которые находятся на прямых расчетах с обеими компаниями, и данные по которым – адрес, фамилия, реквизиты – у нас полностью совпадают […] Основная их часть проживает в частном секторе, но есть небольшая доля жителей МКД, которые тоже находятся на прямых расчетах», - отметил Вениамин Африканов.

Квитанции ООО «ТНС Энерго Пенза» и ООО «Горводоканал» распечатаны на одном листе А4. В единой платежке сохраняются расчетные счета обоих поставщиков, отдельные штрихкоды и QR-коды. Платежки придут пензенцам с 12 по 15 мая.

«Мы, как гарантирующий поставщик, имеем более разветвленную сеть обслуживания клиентов, и у потребителей появляется возможность для своевременной и комплексной оплаты услуг энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе в центрах обслуживания клиентов «ТНС Энерго Пенза». Оплата за электроэнергию будет проходить без комиссии, по коммунальным услугам ООО «Горводоканала» - с минимальной наценкой, как и ранее», - добавил Вениамин Африканов.

По его словам, выпуская единый платежный документ, компании рассчитывают оптимизировать свои расходы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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