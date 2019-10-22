В Лунинском районе у мужчины угнали автомобиль – УМВД

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22 октября 2019, 12:36Криминал
В полицию Лунинского района Пензенской области обратился 45-летний житель села Сытинка, у которого угнали автомобиль Lada Kalina.
Как сообщил заявитель, машина была припаркована возле его дома.
Полицейские проверили местность, установили причастность к преступлению 56-летнего жителя Пензы, привлекавшегося к уголовной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Он признался в содеянном и пояснил, что проник в автомобиль через незапертую дверь и воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Автомобиль нашли в поле, недалеко от села Бутурлино Иссинского района. Подозреваемому в угоне может грозить до пяти лет лишения свободы.
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