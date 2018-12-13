13 декабря 2018, 15:06Происшествия

В Лунинском районе сгорела баня

В Лунинском районе Пензенской области ночью 13 декабря произошел пожар.

По предварительным данным, в селе Засурское на улице Артамонова в 2.12 вспыхнула срубовая баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Для того чтобы потушить пожар потребовалась помощь пяти человек и двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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