В Лунинском районе сгорела баня

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13 декабря 2018, 15:06Происшествия
В Лунинском районе Пензенской области ночью 13 декабря произошел пожар.
По предварительным данным, в селе Засурское на улице Артамонова в 2.12 вспыхнула срубовая баня. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Для того чтобы потушить пожар потребовалась помощь пяти человек и двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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