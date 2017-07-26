В Лунинском районе сгорел срубовой дом

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26 июля 2017, 10:32Происшествия
В Лунинском районе Пензенской области случился пожар.
В селе Ломовка на улице Заречная около шести часов вечера загорелся срубовой дом. В результате пожара сгорела кровля, и выгорело внутри помещения.
Пожар тушили пять человек с помощью двух единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Данных о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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