26 июля 2017, 10:32Происшествия В Лунинском районе сгорел срубовой дом В Лунинском районе Пензенской области случился пожар.

В селе Ломовка на улице Заречная около шести часов вечера загорелся срубовой дом. В результате пожара сгорела кровля, и выгорело внутри помещения.

Пожар тушили пять человек с помощью двух единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Данных о пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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