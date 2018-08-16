В Лунинском районе сгорел дом, есть пострадавший

В Лунинском районе Пензенской области в ночь на 16 августа произошел пожар.

Инцидент произошел 15 августа в 23.10 в селе Старая Кутля. На улице Гагарина загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил жилище.

В результате пожара есть пострадавший, его состояние неизвестно.

«Тушили полыхающую постройку шесть человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».