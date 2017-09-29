29 сентября 2017, 17:37Происшествия В Лунинском районе сгорел дом В Пензенской области рано утром разгорелся пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, в шестом часу утра в селе Ломовка Лунинскго района сгорел деревянный дом. Обошлось без пострадавших.

К устранению последствий пожара привлекались семь сотрудников и три единицы спецтехники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5897685/

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