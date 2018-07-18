В Лунинском районе сгорел деревянный дом, есть погибшие

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18 июля 2018, 11:33Происшествия
В Лунинском районе Пензенской области в ночь на 18 июля произошел пожар.
По данным пресс-службы областного управления МЧС, трагедия произошла 17 июля в 23.05 в селе Лесной Вьяс. На улице Набережная загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил строение, есть погибшие.
Тушили полыхающее жилище девять сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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