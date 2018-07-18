В Лунинском районе сгорел деревянный дом, есть погибшие

В Лунинском районе Пензенской области в ночь на 18 июля произошел пожар.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, трагедия произошла 17 июля в 23.05 в селе Лесной Вьяс. На улице Набережная загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил строение, есть погибшие.

Тушили полыхающее жилище девять сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».