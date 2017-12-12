В Лунинском районе продавали колбасу без документов

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12 декабря 2017, 13:04Общество
Сотрудники Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели внеплановую выездную проверку в районном поселке Лунино.
«В ходе нее участники установили, что в торговую точку поступала продукция животного происхождения, изготовленная и содержащая в своем составе мясо свинины и птицы (колбасные изделия в ассортименте), общим весом около шести килограммов», - сообщает отдел по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
Продукция была без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, предприниматель допустил заготовку животноводческой продукции с нарушением ветеринарного законодательства РФ
Его привлекли к административной ответственности и провели беседу о правилах оборота продуктов животноводства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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