04 мая 2017, 20:29Общество В Лунинском районе отремонтируют 20 км дорог В Лунинском районе Пензенской области отремонтируют около 20 километров дорог. Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Новый асфальт на территории района должны положить к концу лета. Два участка реконструируют полностью.

Праздник пришел на улицы жителей села Сандерки — здесь открывают сезон ремонта дорог в Лунинском районе. Как только теплая погода окончательно закрепилась, катки и асфальтоукладчики заняли свои позиции. Работу ведут исключительно пензенские подрядные организации.

«Удерживаем температурный режим. На этом участке - несколько съездов. Реконструкция будет производиться одной остановки и пяти съездов», - сказал представитель подрядной организации Олег Киркин.



Всего к концу лета в Лунинском районе отремонтируют около 20 километров дорог. На работы выделяют средства из регионального бюджета.



«В текущем году в Лунинском районе планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Пенза-Лунино» с 48 по 57 километры, автомобильную дорогу «Лунино-Исса» с 5 по 12 километры, обход Лунино с нулевого по третий», - сообщил заместитель начальника отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Вохромеев.

Участок автомобильной дороги «Лунино-Исса» должны отремонтировать до 1 августа, но представитель подрядчика считает, что это произойдет гораздо раньше. На семикилометровый отрезок пути уже начали укладывать асфальтобетонное покрытие. Работа идет полным ходом, с раннего утра над ним трудятся около 20 человек и несколько единиц техники.



«Четыре самосвала, комплекс-асфальтоукладчик, три катка, подметальная машина. Будет ремонт водопропускных труб, ремонт съездов и ремонт автобусных остановок», - рассказал главный инженер подрядной организации п. Лунино Михаил Смагин.



Кроме ремонта, два участка автомобильной дороги «Пенза-Лунино-граница области» ждет полная реконструкция. В порядок приведут 47-48 и 80-81 километры пути.

Также планируется провести благоустройство некоторых территорий. В Лунинском районе появятся новые остановки общественного транспорта и восемь километров уличного освещения.

В 2017 году из дорожного фонда Пензенской области будет выделена рекордная сумма — 4 миллиарда 976 миллионов рублей. Средства будут направлены не только на ремонт и строительство дорог, но и на оборудование пешеходных переходов, установку наружного освещения, ограждений, приведение в порядок тротуаров и мостовых переходов.

Общество

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