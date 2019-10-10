10 октября 2019, 10:02Происшествия

В Лунинском районе огонь уничтожил дом

В Лунинском районе Пензенской области в ночь на 10 октября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, в 23:16 на улице Первомайской в селе Большой Вьяс загорелся нежилой срубовой дом. Огонь уничтожил кровлю и все внутри строения. Пожарные эвакуировали владельца соседнего жилища и спасли его имущество на 88 тысяч рублей.

Тушили полыхающий дом семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту возгорания проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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