В Лунинском районе нашли угнанный трактор-снегопогрузчик

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04 апреля 2017, 19:03Криминал
Пензенские полицейские раскрыли кражу трактора-снегопогрузчика. Техника пропала из гаража организации по обслуживанию городских дорог в ночное время.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение трактора. Он располагался на территории одного из домовладений Лунинского района.
По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний местный житель.
«В ходе допроса подозреваемый показал, что в данной организации он работал около полугода, выполнял различные работы, в том числе, связанные с управлением снегопогрузчика. Ему было известно, что территория данной организации в ночное время не охраняется и знал об особенностях завода данного снегопогрузчика», - сообщил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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