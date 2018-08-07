В Лунинском районе нашли потерявшегося ребенка

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07 августа 2018, 19:54Происшествия
Полицейские помогли жительнице Лунинского района Пензенской области разыскать пропавшего четырехлетнего ребенка. После того, как он ушел гулять с собакой, женщина попробовала найти его своими силами, но безрезультатно.
«Ушел гулять, я бросилась его искать у пруда, бегала, колодцы осмотрела, самые опасные места. Сама не справилась, позвонила супругу. Продолжили вдвоем. Прошло четыре часа, началась паника. Затем с подругой решили обратиться в полицию», - рассказала мама мальчика Наталья Сукроева.
«Совместными усилиями ребенок был найден через несколько часов, справились бы и раньше, но в силу природных обстоятельств следы размыло дождем, даже собака-кинолог не сразу справилась с поставленной задачей», - прокомментировал старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» Сергей Бояркин.
Общими усилиями мальчик был найден. Осмотр врачей показал, что его состояние в целом было удовлетворительным, если не считать усталости, голода и чувства тревоги. Местом обнаружения пропавшего были лесопосадки в одном километре от дома.
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