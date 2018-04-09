В Лунинском районе легковушка сбила пешехода

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 8 апреля в 20.10 в селе Большой Вьяс. На улице Советской автомобиль «ВАЗ-2101» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».