В Лунинском районе легковушка сбила пешехода

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09 апреля 2018, 11:33Происшествия
В Лунинском районе Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 8 апреля в 20.10 в селе Большой Вьяс. На улице Советской автомобиль «ВАЗ-2101» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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