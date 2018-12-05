В Лунино высокопоставленному полицейскому дали в «душу»

39-летнего жителя поселка Лунино Пензенской области подозревают в нападении на полицейского.

По данным следствия, вечером 22 ноября пьяного мужчину за мелкое хулиганство задержали полицейские. В отделе сельчанин ударил начальника уголовного розыска в грудь.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».