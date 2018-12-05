В Лунино высокопоставленному полицейскому дали в «душу»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2018, 14:36Криминал
39-летнего жителя поселка Лунино Пензенской области подозревают в нападении на полицейского.
По данным следствия, вечером 22 ноября пьяного мужчину за мелкое хулиганство задержали полицейские. В отделе сельчанин ударил начальника уголовного розыска в грудь.
«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 декабря 2018, 19:38Пензенские спасатели наградили лучших добровольцев
05 декабря 2018, 19:36В Пензенской области госулуги максимально переведут в «цифру»
05 декабря 2018, 19:28Пензенским школьникам будут помогать в выборе профессии
05 декабря 2018, 19:23Дед Мороз начал готовить для пензенцев подарки
05 декабря 2018, 19:19Учащиеся 11 классов Пензы написали итоговое сочинение
05 декабря 2018, 19:14В Пензе прошел конкурс «Педагогический дебют»
05 декабря 2018, 19:06В Кузнецке тянут электричество к новому хирургическому корпусу
05 декабря 2018, 18:16Пензенскому областному драмтеатру исполнилось 225 лет