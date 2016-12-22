22 декабря 2016, 10:34Происшествия

В Лунино при пожаре погиб пенсионер

В районном поселке Лунино Пензенской области произошел пожар, в результате которого погиб 67-летний мужчина.

Сообщение о возгорании дома поступило на пульт дежурного областного ГУ МЧС 22 декабря в 4.34.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади деревянного дома», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Потушить пожар удалось семи спасателям. Причины ЧП устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 65
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/Coxhh1OnBA-big-reduce350.jpg
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ