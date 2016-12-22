В Лунино при пожаре погиб пенсионер

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22 декабря 2016, 10:34Происшествия
В районном поселке Лунино Пензенской области произошел пожар, в результате которого погиб 67-летний мужчина.
Сообщение о возгорании дома поступило на пульт дежурного областного ГУ МЧС 22 декабря в 4.34.
«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади деревянного дома», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Потушить пожар удалось семи спасателям. Причины ЧП устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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