В Лунино отремонтируют здание дома культуры

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08 июля 2019, 17:37Общество
Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов проверил выполнение работ по реконструкции районного дома культуры в поселке Лунино.
«Реконструкция осуществляется в рамках мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности программы устойчивого развития сельских территорий», - пояснили в пресс-центре регионального правителства.
Реконструкция здания районного дома культуры запланирована на 2019-2020 годы. В этом году на ремонт направили 16,9 млн рублей средств бюджета Пензенской области, из бюджета района - 170 тысяч рублей. Отмечается, что в 2020 году финансирование реконструкции продолжится, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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