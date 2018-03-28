В Лунино ночью вспыхнул пожар

В Лунинском районе Пензенской области в ночь на 28 марта случился пожар.

Деревянный дом загорелся на улице Заводской в районном поселке Лунино почти в 12 часов ночи. В результате огонь уничтожил кровлю, выгорело внутри строения.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 15 человек и пять единиц техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».