В Лунино ночью вспыхнул пожар

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28 марта 2018, 09:31Происшествия
В Лунинском районе Пензенской области в ночь на 28 марта случился пожар.
Деревянный дом загорелся на улице Заводской в районном поселке Лунино почти в 12 часов ночи. В результате огонь уничтожил кровлю, выгорело внутри строения.
«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 15 человек и пять единиц техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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