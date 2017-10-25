В Лунино гараж сгорел вместе со стоящим внутри грузовиком

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25 октября 2017, 17:34Происшествия
В районном поселке Лунино Пензенской области 25 октября случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о возгорании на улице Маяковского в р.п. Лунино поступила на пульт дежурного в 9.26. В результате огонь уничтожил дощатый гараж, автомобиль «ГАЗ-66» и срубовую баню.
Пожар тушили восемь сотрудников МЧС и четырех спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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