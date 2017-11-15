15 ноября 2017, 15:07Общество В Лунино директора предприятия наказали за отключение воды Прокуратура Лунинского района Пензенской области провела проверку организации, которая осуществляет водоснабжение.

В результате проверки установлено, что предприятие не обеспечивает население коммунальными услугами на должном уровне, а именно - круглосуточным холодным водоснабжением. Так, жители улицы М. Горького оставались без холодной воды с 6 по 10 августа.

«Допустимая продолжительность отключения холодной воды не должна превышать суммарно восьми часов в течение месяца», - отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

За нарушение нормативов в отношении директора организации возбудили дело об административном правонарушении, в результате его оштрафовали.

В настоящее время жители районного поселка обеспечены бесперебойным водоснабжением, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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