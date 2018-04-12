В Лопатинском районе запустили современную систему кормления животных

В Лопатинском районе Пензенской области продолжают успешно развивать сельское хозяйство. Там созданы новые предприятия, в том числе - большой животноводческий комплекс. Расширяют и производство молочных продуктов, которое уже не первый год занимает лидирующие позиции на российском рынке. Масштаб строительства и модернизации предприятий в ходе рабочей поездки оценил губернатор Иван Белозерцев.

В Лопатинском районе завершается строительство первой очереди животноводческого комплекса, где будут заниматься разведением свиней. Современная система кормления - новинка для Пензенской области. Она, благодаря вживленным под кожу свиней датчикам, способна самостоятельно определить, какое из животных голодно, и подать корм. Он под действием давления будет поступать по трубам. Чтобы минимизировать неприятный запах, в помещениях установлена вентиляция, а также навозная ванна под полом. Агропромышленный проект уже назвали универсальным и инновационным. Он один из первых, построен на средства исключительно регионального бизнеса.

«Говорим о том, что должно нарастать внутреннее потребление, продукция должна производиться с добавленной стоимостью. То есть зерно должно превращаться в мясо», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Сельскохозяйственное предприятие посетил губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев осмотрел готовый корпус и встретился с руководством животноводческого комплекса.

Также губернатор ознакомился с паводковой ситуацией в районе. За три дня уровень воды в реке Уза поднялся почти на пять метров. Если она и дальше будет прибывать, то в зоне подтопления могут оказаться 300 домовладений. На местах за ситуацией следят сотрудники МЧС и аварийные бригады.

Далее Иван Белозерцев посетил местный молочный комбинат. За последний год на предприятии открыли несколько новых цехов по выпуску кисломолочной продукции, ввели в эксплуатацию линии по производству сгущенного молока. В модернизацию производства вложено около 300 миллионов рублей. На эти деньги приобрели новое оборудование. Оно позволило открыть линию по производству глазури для кондитерских изделий и мороженого.

В завершении рабочей поездки глава региона провел прием граждан. С проблемами социального характера к Ивану Белозерцеву обратились семь человек. Решение каждого вопроса губернатор взял под свой личный контроль.