28 апреля 2017, 14:57Общество В Лопатинском районе в зоне возможного подтопления круглосуточно дежурит полиция В Лопатинском районе Пензенской области произошел прорыв плотины на реке Вершинка. Под угрозой подтопления оказались три населенных пункта: села Будденовка, Чардым и Пасечное. Идет сброс воды, на месте дежурят сотрудники полиции.

Весенние дожди в Лопатинском районе оказались неожиданно сильными. Настолько, что пруд недалеко от села Верешим стал покидать свои границы. Накануне вечером в 17.00 на телефон единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что плотину на реке Вершинка размывает водой.

«Произошло это, на мой взгляд, из-за обильных осадков, за два дня выпало 32 миллиметра, примерно, месячной нормы осадков. Вот и произошел прорыв плотины», - рассказал начальник управления по развитию сельского хозяйства и инновационных технологий администрации Лопатинского района Пензенской области Виктор Кузнецов.



По словам жителей окрестных населенных пунктов, бороться со стихией им приходится нечасто. За последний десяток лет серьезных затоплений в округе не случалось.

Жители села Колбинка о нависшей угрозе узнали не сразу. Некоторые считают, что старая плотина может не выдержать напора воды.



Ситуацию под контролем держат сотрудники полиции. Они посменно дежурят рядом с плотиной уже третий день. Периодически приезжают и местные жители, чтобы убедиться, что им ничего не грозит.



Весенний паводок в Лопатинском районе прошел практически без проблем, однако непогода с местной плотиной сыграла злую шутку. Еще вчера под угрозой подтопления находились три близлежащих населенных пункта, однако, по словам местной администрации, за ночь ситуация пришла в норму.



Риск подтопления - минимальный, говорят в лопатинской администрации. Планируется, что пруд перестанет выходить за свои границы уже в выходные, 29-30 апреля. А до тех пор круглосуточный патруль будет держать руку на пульсе.

Общество

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