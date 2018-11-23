В Лопатинском районе сгорел дом

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23 ноября 2018, 12:34Происшествия
Ночью 23 ноября в Лопатинском районе Пензенской области произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3.26. В селе Огоревка на улице Молодежной вспыхнул срубовой дом. В результате огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили семь человек с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливают специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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