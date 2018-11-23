23 ноября 2018, 12:34Происшествия

В Лопатинском районе сгорел дом

Ночью 23 ноября в Лопатинском районе Пензенской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3.26. В селе Огоревка на улице Молодежной вспыхнул срубовой дом. В результате огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили семь человек с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливают специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7735979/

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