В Лопатинском районе сгорел дом

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3.26. В селе Огоревка на улице Молодежной вспыхнул срубовой дом. В результате огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили семь человек с помощью трех спецмашин. Причины возгорания устанавливают специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».