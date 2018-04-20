В Лопатинском районе на глазах у полицейских убили женщину

В следственном комитете Пензенской области выясняют детали убийства, которое произошло в присутствии полицейских. По версии следствия, в Лопатинском районе инвалид-колясочник ударил ножом свою сестру. Женщина скончалась на месте. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

На кадрах оперативной съемки было видно, как обвиняемый инвалид первой группы показывает, как именно он нанес удар ножом своей сестре. По версии следствия, мужчина совершил преступление в присутствии полицейских. Сотрудников правопорядка нетрезвая компания вызвала, когда инвалид, его сестра и ее сожитель не смогли разобраться, куда пропал мобильный телефон последнего.

Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Он заключен под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняют в следственном комитете. Свидетели утверждают, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

«На неоднократные замечания полицейских и своей сестры он не реагировал. После того, как в очередной раз женщина попыталась успокоить брата, попросила его заехать в дом и замолчать, мужчина вытащил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшей. Женщина скончалась от полученного колото-резанного ранения грудной клетки», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России в Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Следователи назначили судебно-медицинскую, биологическую и психолого-психиатрическую экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, в присутствии которых было совершено убийство.