В Лопатинском районе на глазах у полицейских убили женщину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 апреля 2018, 19:44Происшествия
В следственном комитете Пензенской области выясняют детали убийства, которое произошло в присутствии полицейских. По версии следствия, в Лопатинском районе инвалид-колясочник ударил ножом свою сестру. Женщина скончалась на месте. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
На кадрах оперативной съемки было видно, как обвиняемый инвалид первой группы показывает, как именно он нанес удар ножом своей сестре. По версии следствия, мужчина совершил преступление в присутствии полицейских. Сотрудников правопорядка нетрезвая компания вызвала, когда инвалид, его сестра и ее сожитель не смогли разобраться, куда пропал мобильный телефон последнего.
Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Он заключен под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняют в следственном комитете. Свидетели утверждают, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.
«На неоднократные замечания полицейских и своей сестры он не реагировал. После того, как в очередной раз женщина попыталась успокоить брата, попросила его заехать в дом и замолчать, мужчина вытащил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшей. Женщина скончалась от полученного колото-резанного ранения грудной клетки», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России в Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
Следователи назначили судебно-медицинскую, биологическую и психолого-психиатрическую экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, в присутствии которых было совершено убийство.
20 апреля 2018, 19:52Пензенский журнал презентуют на книжном фестивале в Москве
20 апреля 2018, 19:47В пензенском губернаторском доме открылась выставка Александра Орловского
20 апреля 2018, 19:44В Лопатинском районе на глазах у полицейских убили женщину
20 апреля 2018, 19:42Пензенские школьники приняли участие в социально-экологической акции
20 апреля 2018, 19:37Пензенские школьники борются за поездку в лагерь «Гвардеец-2»
20 апреля 2018, 19:33Ансамбль «Злато-Серебро» собрал пензенцев «У самовара»
20 апреля 2018, 19:29Пензенцы смогут отдыхать в Сочи на особых условиях
20 апреля 2018, 19:18Пензенцы теперь могут платить коммуналку без посредников