В Лопатинском районе мужчина пострадал в пожаре

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05 ноября 2019, 11:33Происшествия
Ночью 5 ноября в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области вспыхнул пожар, который едва не привел к трагедии.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:25. На улице Садовой в трехквартирном доме в одном из помещений загорелись постельные принадлежности. В результате пострадал хозяин жилища – 52-летний мужчина.
«По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем», - отметили в ведомстве.
Сотрудники МЧС напоминают пензенцам, что следует быть внимательнее и аккуратнее при обращении с огнем, в том числе – при курении. С наступлением холодов, когда люди часто пользуются электроприборами и обогревателями, нужно следить за их исправностью, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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