В Лопатинском районе инвалида с онкологией оставили без лекарства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2019, 14:36Общество
В Лопатинской участковой больнице Пензенской области нарушили право пациента с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение лекарствами.
Инвалид I группы, у которой было диагностировано онкологическое заболевание, должна была бесплатно получать препарат «Иресса». Однако с апреля передача женщине лекарства прекратилась.
Нарушение было зафиксировано в ходе прокурорской проверки. Главному врачу медицинской организации было внесено представление.
«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Пациентка обеспечена необходимым лекарственным препаратом», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2019, 17:08Матч между пензенским «Дизелем» и новокузнецким «Металлургом» перенесен
03 декабря 2019, 16:38В Пензе студент, ЦМИТ и лаборатория получат гранты на свои проекты
03 декабря 2019, 16:07Пензенскую область упомянули среди лидеров нацпроекта БКАД
03 декабря 2019, 15:37В Пензенской области назвали лучших инженеров
03 декабря 2019, 15:06У Памятника Победы в Пензе состоялся митинг в День неизвестного солдата
03 декабря 2019, 14:36В Лопатинском районе инвалида с онкологией оставили без лекарства
03 декабря 2019, 14:06В Пензенской области за выходные четырежды нарушили охотничье законодательство
03 декабря 2019, 13:36Житель села Канаевка вонзил нож в грудь собутыльника