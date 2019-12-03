В Лопатинском районе инвалида с онкологией оставили без лекарства

В Лопатинской участковой больнице Пензенской области нарушили право пациента с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение лекарствами.

Инвалид I группы, у которой было диагностировано онкологическое заболевание, должна была бесплатно получать препарат «Иресса». Однако с апреля передача женщине лекарства прекратилась.

Нарушение было зафиксировано в ходе прокурорской проверки. Главному врачу медицинской организации было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Пациентка обеспечена необходимым лекарственным препаратом», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».