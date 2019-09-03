В Лопатинском районе готовятся к открытию крупного свинокомплекса

В этом месяце в Пензенской области будет введен в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс, строительство которого шло пять лет. Предприятие размещается в Лопатинском районе. Его мощность - 30 тысяч голов откорма в год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов региона, который реализуется при поддержке правительства Пензенской области.

Основные этапы строительства уже позади. Сейчас на территории лопатинского свинокомплекса завершают работы по благоустройству. До церемонии торжественного открытия осталось несколько дней. Этого события ждали пять лет, с тех пор, как в 2014-м возле села Чардым Лопатинского района начали возводить первые цеха. Сейчас предприятие работает на полную мощность, а в производственных помещениях размещаются 15 тысяч свиней. Доступ к ним для посторонних закрыт.

«Данная схема уменьшает риски заноса каких-то заболеваний, которые несут большие экономические потери. Предприятие будет работать по закрытому типу, то есть мы сами будем обеспечивать себя ремонтным молодняком, животные будут завозиться по минимуму», - рассказал главный технологи свиноводческого комплекса Максим Пивцов.

По закрытому типу работает и комбикормовый завод. Там размещается шесть бункеров, в которых по специальным рецептам изготавливают несколько видов корма - на основе пшеницы, льна, кукурузы, отрубей, сои и подсолнечника. Зерно смешивают, дробят, а затем обеззараживают методом термической обработки. В день для животных производят не менее 25 тонн корма.

«Зерно и микродобавки заготавливаем в соответствии с рецептом и отправляем на кормокухню, которая находится за стеной нашего цеха, там на австрийском оборудовании проводят смешивание с водой и все это раздается автоматизированным способом», - объяснил оператор комбикормового завода свинокомплекса Николай Варежников.

Реализация такого проекта, как утверждают специалисты, за счет внедрения современных мировых технологий будет способствовать развитию в Пензенской области эффективного свиноводства, сопоставимого со стандартами европейского уровня.

«Это крупный инвестиционный проект. В него вложено более одного миллиарда рублей. На нем трудятся порядка 42 человек, заработная плата - 29 тысяч рублей. Строительство этого крупного предприятия позволяет создать новые рабочие места», - сказала начальник управления по развитию сельского хозяйства Лопатинского района Ольга Борцова.

За 2019 год на предприятии реализовали уже 1300 тонн мяса: пока свиней продают на убой, а к началу 2020-го на территории комплекса будет построен собственный убойный цех. После этого продукцию будут поставлять на рынки по всей Пензенской области.