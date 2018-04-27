В Лопатинском районе депутата осудили сразу по трем статьям

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27 апреля 2018, 17:58Криминал
В Пензенской области депутата комитета местного самоуправления Лопатинского сельсовета осудили за незаконное предпринимательство, а также за превышение должностных полномочий и мошенничество.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с января 2015 года по декабрь 2017 года директор МУП «Коммунальщик» вел незаконную предпринимательскую деятельность по распределению и добыче водных ресурсов из подземных источников, не имея лицензии на предоставление их в пользование.
Эти услуги МУП оказывал как юридическим, так и физическим лицам на территории Лопатинского сельсовета, заработав в общей сложности более 6 млн 800 тысяч рублей.
Кроме того, мужчина в январе и июле 2016 года, а также в июле 2017 года трижды поручал экономисту МУПа увеличить свой оклад, хотя отдавать такие указания мог только после согласования с администрацией сельсовета. Так он незаконно получил 145 тысяч рублей.
Также в декабре 2015 года директор без согласия главы администрации Лопатинского сельсовета дал задание работнику отдела кадров составить приказ о материальном вознаграждении на лечение к отпуску - более 20 тысяч рублей.
Помимо этого, в июне 2017 года руководитель предприятия получил от мастера МУПа 15 тысяч рублей на покупку полиэтиленовых труб. 1 июля он приобрел в Пензе 30 метров труб на 10 500 рублей, а оставшиеся деньги взял себе. При этом по отчетным документам стоимость товара была 15 тысяч рублей.
В результате мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Также депутат возместил незаконно полученные 170 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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