В Лопатинском районе будут выращивать более 30 тысяч голов свиней в год

В Лопатинском районе Пензенской области открыли свинокомплекс на 32 тысячи голов. Современное агропромышленное предприятие будет работать по мировым стандартам с использованием современных достижений науки и техники в области свиноводства.

Начало историческому событию положило символическое разрезание ленточки. Это один из крупнейших инвестиционных проектов региона, который реализуется при поддержке областного правительства.

«Деньги не просто так выделяются, а под хороший проект, со знанием того, что он будет реализован и у него большое будущее», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На предприятии соблюдены все требования биобезопасности, применяемые на ведущих заводах мира. Предполагается, что выращенных свиней будут отправлять на убой в строящийся неподалеку цех. Он будет включать в себя целый комплекс: помимо разделки планируется упаковка продукции под собственным брендом.

«Убойный комплекс будет включать в себя убой, разделку на полутуши, вакуумную упаковку в крупный кусок. Будем все брендировать и помещать в холодильные камеры с разными режимами работы: глубокая заморозка, чуть ниже нуля и охлажденка», - рассказал председатель сеьскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Борец» Павел Сердечный.

Соседство объектов значительно сократит затраты на производство продукции. С запуском двух крупных комплексов будет создано более 40 новых рабочих мест. Кроме того, открытие предприятия позволит увеличить рост поголовья свиней в Пензенской области.

«Мы за последние полтора года сделали очень большой шаг в увеличении поголовья свиней, в строительстве новых комплексов. В регионе на откорме единовременно находится более 300 тысяч голов, два года назад эта цифра едва превышала 100 тысяч», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Мясо, произведенное в Лопатине, должно появиться на местных прилавках магазинов уже весной. Реализовывать выпускаемую продукцию планируют в торговых точках не только Пензы и области, но и на территории соседних регионов.