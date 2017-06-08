В Лопатино отметили День социального работника

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08 июня 2017, 17:31Общество
Сразу два праздника: День социального работника и День образования службы занятости отметили в Лопатинском районе. Поздравить виновников торжества собрались около 500 гостей со всей Пензенской области.
«Вы как раз те люди, которые лицом к лицу встречаетесь со всеми проблемами, которые есть в обществе. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать ветеранам, которые присутствуют в зале, потому что они сформировали эту службу. Они поддерживали и поднимали ее в самые тяжелые годы развития государства», - сказал заместитель председателя законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.
По случаю двойного праздника на сцене районного дома культуры перед гостями выступили местные творческие коллективы. Отличившихся работников наградили грамотами губернатора Пензенской области, благодарностями Законодательного Собрания и министерства труда, социальной защиты и демографии региона.
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