В Лопатине мужчина проник в чужой дом и лег спать

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03 мая 2017, 12:01Криминал
В селе Лопатино Пензенской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, нетрезвый сельчанин пришел к дому знакомого. Не достучавшись в дверь, он разбил окно в сенях, забрался в дом и лег спать в комнате на диване.
Вернувшийся хозяин дома вызвал полицейских, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное расследование», - добавили в ведомстве.
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