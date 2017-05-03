03 мая 2017, 12:01Криминал В Лопатине мужчина проник в чужой дом и лег спать В селе Лопатино Пензенской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, нетрезвый сельчанин пришел к дому знакомого. Не достучавшись в дверь, он разбил окно в сенях, забрался в дом и лег спать в комнате на диване.

Вернувшийся хозяин дома вызвал полицейских, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное расследование», - добавили в ведомстве.

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