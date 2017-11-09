09 ноября 2017, 19:55Общество В литературном музее Пензы будет храниться уникальная фотография Блока В Пензе обнаружилась уникальная фотография выдающегося представителя русского символизма Александра Блока. Портрет, подписанный рукой поэта с обеих сторон, несколько десятков лет хранился в семье потомственных музыкантов. Подобные изображения продаются на крупных аукционах за миллионы рублей. Фотография будет храниться в Пензенском литературном музее.

«Таинственной Кармен» — фраза написанная рукой Александра Блока на собственном портрете. Это посвящение возлюбленной поэта, известной оперной певице Любови Дельмас. Уникальная фотография теперь будет храниться в Пензенском литературном музее. Артефакт прошел несколько проверок подлинности. Его оценили ведущие эксперты и блоковеды страны и убедились, что перед ними подлинник. Зарубежные аукционные дома могли бы запросить за это изображение сумму от 50 тысяч долларов.

«Фотография 1907 года, сделанная замечательным фотографом Сдобновым, что уже само по себе интересно. Это уникальный экспонат всероссийского значения», - сказала главный хранитель Объединения литературных музеев Пензенской области Лариса Рассказова.

Портрет с автографом 1914 года в дар литературному музею преподнес пензенский фотограф Борис Тишулин. Фотография досталась ему от тетушки, которая училась в консерватории в Петербурге. Изображение Блока десятилетиями хранилось в семейных архивах и обнаружилось случайно во время очередной ревизии. Член семьи потомственных музыкантов просто не мог скрыть от общественности свою находку.

«Больше всего мне здесь ближе не то, что я отдал фотографию, а то, что мне пришлось пережить частичку каких-то отношений Блока с Дельмас и все, что с этим было связано», - рассказал он.

Фотография Александра Блока будет храниться в запасниках литературного музея. Посетители смогут увидеть только копию портрета с автографом. Изображением заинтересовались лучшие блоковеды страны. Работа с фотографией будет продолжена, первая публикация о ней появится в журнале «Наше наследие».

Общество

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