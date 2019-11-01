03 ноября 2019, 16:22Культура

В литературном музее открылась выставка прикладного детского творчества

В Пензенской области юные мастера создали скульптуры из натуральных материалов. В литературном музее открылась выставка декоративно-прикладного творчества школьников.

Количество поступивших работ для организаторов стало неожиданностью. Их оказалось более двухсот. Среди участников - мальчишки и девчонки из Пензы, Сердобска, Никольска, Тамалы. Основой для их поделок стали листья, шишки, ветки и другие материалы, которые можно найти в природе.

«Мы думали, что принесут 20-30 работ, потому что сперва активность была невысокая. А потом столкнулись с тем, что ребята несут и несут работы, и их практически не куда было уже ставить», - признался Игорь Пантюшов, председатель пензенского областного отделения Русского географического общества.

По итогам выставки определят авторов лучших работ. Причем делать это будут как члены жюри, так и обычные посетители. Для этого им нужно будет оставить свой отзыв в специальной книге. Выставка проработает в Литературном музее до конца ноября.

Возрастные ограничения – 0+.

Культура
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