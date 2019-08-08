В лесу на Западной поляне зафиксирован факт экологического вандализма

Самый большой лесной массив Пензы, расположенный в микрорайоне Западная поляна, постепенно превращается в свалку. Это место, где до середины 80-х прошлого века размещались так называемые локаторы [устройство для определения наличия расстояния, азимута, или скорости объекта]. О факте экологического вандализма узнали участники общественного движения «Зеленая волна».

Овраг посреди лесного массива на Западной поляне заполнила огромная куча строительного мусора. Более 30 лет назад там размещался автоматизированный командный пункт 512-го зенитно-ракетного полка. Теперь заброшенная военная часть превратилась в нелегальный полигон для отходов. Активисты «Зеленой волны» узнали о загрязнении леса после обращения инициативных пензенцев в региональное отделение Русского географического общества.

«Сообщают лыжники, которые посещают эту территорию и обращают на это внимание. Говорят, что зимой сюда свозится снег, который очищается в городе, и все реагенты здесь. Мы пришли проверить это и убедились сами. На высшей точке региона - такая свалка. Это ни в какие рамки не лезет», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Специалисты утверждают, что такое скопление мусора серьезно влияет на здоровье человека, даже если свалка находится далеко от жилых застроек. Наиболее критичная ситуация возникает весной, когда тает снег.

«Образуются талые воды, в них растворяются загрязняющие вещества, которые находятся в антропогенном мусоре. Затем это попадает в родники. Население считает, что там чистая вода, но, к сожалению, она содержит очень много загрязняющих веществ», - рассказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Лариса Жигулина.

Участники общественного экодвижения «Зеленая волна» зафиксировали факт экологического вандализма на фотокамеры, обследовали территорию в радиусе пары сотен метров вокруг оврага с мусором и нашли еще несколько локальных свалок.

«Важно, чтобы в экологических акциях и рейдах принимала участие молодежь, потому что если ребята будут обнаруживать свалки, будет привлекаться внимание общественности. Молодежь должна понимать, что такое скопление мусора недопустимо», - отметили участники движения «Зеленая волна» Алексей Деткин и Дмитрий Карпов.

По итогам проверки общественники составят письменный отчет и направят его в администрацию города, региональное правительство и надзорные органы, чтобы официально зафиксировать факт экологического нарушения.