В Лермонтово столкнулись «КамАЗ» и иномарка, есть пострадавший

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25 декабря 2018, 09:31Происшествия
В Белинском районе Пензенской области произошло ДТП.
Автомобили Daewoo Nexia и «КамАЗ» не поделили дорогу в селе Лермонтово на трассе Р-208 «Тамбов-Пенза». Все произошло 24 декабря в половине пятого дня. В результате ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В каком он находится состоянии, в ведомстве не уточнили.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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