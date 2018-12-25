В Лермонтово столкнулись «КамАЗ» и иномарка, есть пострадавший

Автомобили Daewoo Nexia и «КамАЗ» не поделили дорогу в селе Лермонтово на трассе Р-208 «Тамбов-Пенза». Все произошло 24 декабря в половине пятого дня. В результате ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В каком он находится состоянии, в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».